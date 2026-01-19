Fiorentina | funerali di Commisso a New York Con Ferrari e la sindaca Funaro Occasione per firmare con Catherine l’accordo sul Franchi

Il 21 gennaio 2026, si terranno a New York i funerali di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nella chiesa di St. Patrick sulla Quinta strada. Alla cerimonia prenderanno parte figure come Ferrari e la sindaca Funaro. L’occasione sarà anche quella di firmare con Catherine l’accordo relativo allo stadio Franchi, segnando un momento importante per il club e la città di Firenze.

FIRENZE – I funerali del Presidente Rocco Commisso che si svolgeranno a New York nella chiesa di St. Patrick, sulla Quinta strada, il 21 gennaio 2026, alle 10.00 (le 16.00 in Italia), potranno essere seguiti anche attraverso i due seguenti link messi a disposizione dalla  St. Patrick’s Cathedral NYC: Link youtube: https:www.youtube.comliveewqjzYQkckg?si=eHBxsASZuGyUd-Pz Link della pagina della Cattedrale saintpatrickscathedral.orglive . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La scomparsa di Rocco Commisso, figura di rilievo per Firenze, ha suscitato cordoglio tra la comunità. La sindaca Funaro esprime il suo affetto e riconoscenza, sottolineando come il suo contributo abbia lasciato un’impronta duratura sulla città. Un momento di riflessione per ricordare un uomo che ha promosso con impegno il bene comune e il progresso di Firenze.

