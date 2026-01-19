Fiorentina | funerali di Commisso a New York Con Ferrari e la sindaca Funaro Occasione per firmare con Catherine l’accordo sul Franchi

Il 21 gennaio 2026, si terranno a New York i funerali di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nella chiesa di St. Patrick sulla Quinta strada. Alla cerimonia prenderanno parte figure come Ferrari e la sindaca Funaro. L’occasione sarà anche quella di firmare con Catherine l’accordo relativo allo stadio Franchi, segnando un momento importante per il club e la città di Firenze.

FIRENZE – I funerali del Presidente Rocco Commisso che si svolgeranno a New York nella chiesa di St. Patrick, sulla Quinta strada, il 21 gennaio 2026, alle 10.00 (le 16.00 in Italia), potranno essere seguiti anche attraverso i due seguenti link messi a disposizione dalla St. Patrick’s Cathedral NYC: Link youtube: https:www.youtube.comliveewqjzYQkckg?si=eHBxsASZuGyUd-Pz Link della pagina della Cattedrale saintpatrickscathedral.orglive . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: funerali di Commisso a New York. Con Ferrari e la sindaca Funaro. Occasione per firmare con Catherine l’accordo sul Franchi Leggi anche: La crisi, Commisso e il nuovo Franchi. Ferrari e lo stadio: "La Fiorentina rischia di restare fuori dal progetto” Morte di Rocco Commisso, la sindaca Funaro: “Empatia e affetto per Firenze, lascia segno indelebile”

La scomparsa di Rocco Commisso, figura di rilievo per Firenze, ha suscitato cordoglio tra la comunità. La sindaca Funaro esprime il suo affetto e riconoscenza, sottolineando come il suo contributo abbia lasciato un’impronta duratura sulla città. Un momento di riflessione per ricordare un uomo che ha promosso con impegno il bene comune e il progresso di Firenze. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Funerali Commisso a New York, sarà possibile seguirli online: ecco come - Con un comunicato ufficiale la Fiorentina annuncia data, orario e modalità per partecipare, anche virtualmente, all'ultimo saluto al loro presidente ... corrieredellosport.it

FUNERALI ROCCO COMMISSO: INFORMAZIONI PER SEGUIRLI ON LINE acffiorentina.com/news/funerali-… x.com

Domani partirà per New York una delegazione della Fiorentina per partecipare ai funerali di Rocco Commisso, presidente del club recentemente scomparso all’età di 76 anni, la cui morte ha suscitato cordoglio in tutto il mondo del calcio. Con la delegazi - facebook.com facebook

