Mikaela Shiffrin festeggia l’oro nello slalom | Vittoria costruita nella mia mente Dalla tensione sono passata all’orgoglio

Mikaela Shiffrin ha vinto l’oro nello slalom, un successo che ha attribuito alla sua determinazione mentale. La campionessa americana ha spiegato di aver immaginato questa vittoria a lungo, trasformando la pressione in orgoglio. Durante la gara, ha mantenuto un ritmo deciso e senza errori, dimostrando grande concentrazione. La vittoria ha portato a casa un nuovo traguardo, arricchendo il suo già impressionante record. La sua medaglia d’oro ai Giochi si aggiunge a una carriera ricca di successi. Ora, si prepara per le prossime sfide.

Mikaela Shiffrin da oggi è inserita ancor più nell'empireo dello sport. Non solo dello sci alpino. La fuoriclasse nativa di Vail, infatti, ha ulteriormente impreziosito il suo già clamoroso palmares, aggiungendo una nuova medaglia d'oro con i Cinque Cerchi. La terza della sua epopea (assieme ad una medaglia d'argento). Numeri già decisamente importanti a cui vanno aggiunti otto titoli mondiali, cinque Coppe del Mondo generali condite da 108 vittorie e 166 podi e, tra le altre, nove (tra poco molto probabilmente dieci) Coppe di slalom. Una leggenda dello sci alpino che oggi ha colto la vittoria nello slalom, a 12 anni di distanza dalla sua prima affermazione olimpica a Sochi 2014. Mikaela Shiffrin ha vinto l'oro nello slalom, una vittoria che deriva dalla sua determinazione e preparazione mentale. Mikaela Shiffrin ha conquistato l'oro nello slalom a Milano Cortina 2026, dopo aver dominato la prima manche e aver mantenuto il vantaggio fino alla fine. Dopo le delusioni di Pechino 2022, la sciatrice americana domina la gara con oltre un secondo e mezzo di vantaggio sulle avversarie. Dopo il traguardo Shiffrin appaludita dalla tribuna piena di americani. Lei, felice, alza gli occhi al cielo: «Ero in forma, sentivo di sciare in modo pulito». Mikaela Shiffrin si conferma la migliore al mondo nello slalom e conquista il suo terzo oro olimpico della carriera. Buona gara per le azzurre Martina Peterlini, che rimonta 10 posizioni nella seconda manche e chiude 13esima, e Lara Della Mea, 14esima.