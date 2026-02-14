Brignone ha dimostrato una forza mentale straordinaria, e Compagnoni ne è rimasta profondamente commossa. La campionessa, che conosce Federica fin da quando era bambina, sottolinea la sua grande intelligenza sportiva. Ora, Brignone affronta il gigante con la stessa determinazione di sempre, come se fosse una sfida di cuore.

vi voglio raccontare la mia Federica Brignone. La bambina, la promessa e poi la campionessa. Ricordo la prima volta che l’ho vista, era molto piccola e io ancora gareggiavo. È stato il papà a presentarmela, da allora non ho mai smesso di seguire le sue gare, i suoi primi anni nella squadra azzurra, gli esordi molto promettenti e poi il periodo difficile in cui ha dovuto reinventarsi cambiando discipline, fino agli ultimi anni, dov’è riuscita ad affermare pienamente il suo talento, vincendo due Coppe del Mondo generali e cinque di specialità, cinque medaglie mondiali e quattro olimpiche, anche grazie alla maturità acquisita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Compagnoni: "Brignone, un miracolo di forza mentale che mi ha commosso"

Federica Brignone si è imposta come esempio di determinazione dopo aver conquistato l’oro olimpico, meno di un anno dopo un grave infortunio.

