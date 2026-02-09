Cine-Teatro Adriatico di Vieste appuntamento con lo spettacolo ‘Onesti | la banda 3.0’
Questa sera il Cine-Teatro Adriatico di Vieste ospita il terzo appuntamento della rassegna ‘Storie che prendono vita’. Sul palco va in scena ‘Onesti: la banda 3.0’, uno spettacolo che rende omaggio alla comicità di Totò e Peppino. L’evento è curato dal direttore artistico Mauro Palma e promette di far ridere il pubblico con un mix di umorismo senza tempo e nuove interpretazioni.
SPETTACOLO ‘Onesti: la banda 3.0’ all’Adriatico: omaggio alla comicità senza tempo di Totò e Peppino'Onesti: la banda 3.0' sostituisce lo spettacolo 'La Zuppiera', annullato per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori. statoquotidiano.it
VIESTE CINETEATRO Vieste: ‘Atleti Ribelli’ al CineTeatro AdriaticoI Suonatori Compulsivi Anonimi presentano ‘Atleti Ribelli – Storie al di là della metà campo avversaria’, uno spettacolo-concerto ... statoquotidiano.it
