Cine-Teatro Adriatico di Vieste appuntamento con lo spettacolo ‘Onesti | la banda 3.0’

Questa sera il Cine-Teatro Adriatico di Vieste ospita il terzo appuntamento della rassegna ‘Storie che prendono vita’. Sul palco va in scena ‘Onesti: la banda 3.0’, uno spettacolo che rende omaggio alla comicità di Totò e Peppino. L’evento è curato dal direttore artistico Mauro Palma e promette di far ridere il pubblico con un mix di umorismo senza tempo e nuove interpretazioni.

Acclamato dal pubblico partenopeo e apprezzato da Elena Anticoli De Curtis, nipote del principe.

