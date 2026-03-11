Speed skiing Greggio e Origone guidano l’Italia ai Mondiali di Vars

I Campionati Mondiali di sci di velocità si tengono a Vars, in Francia, dal 14 marzo 2026. La nazionale italiana è rappresentata da Greggio e Origone, che guidano la squadra. Il direttore tecnico Monticone ha convocato anche Belfiore, Herin e Reposo per la competizione juniores. La gara coinvolge atleti di diverse categorie e si svolge su un percorso appositamente allestito in località francese.

La località francese ospita dal 14 marzo i Campionati Mondiali 2026 di sci di velocità. Il direttore tecnico Monticone convoca anche Belfiore, Herin e Reposo per la rassegna iridata juniores. Lo speed skiing si prepara alla grande sfida iridata. A partire da sabato 14 marzo la località francese di Vars, storica casa dello sci di velocità, ospiterà i Campionati Mondiali 2026 insieme alla rassegna iridata dedicata alle categorie giovanili. A guidare la squadra italiana saranno Valentina Greggio e Simone Origone, due dei nomi più importanti della disciplina a livello internazionale.