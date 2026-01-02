Speed skating i convocati dell’Italia per gli Europei Ghiotto e Lollobrigida guidano il gruppo azzurro

Sono stati annunciati i convocati italiani per gli Europei di speed skating 2026, in programma a Tomaszów Mazowiecki dal 9 all’11 gennaio. Tredici atleti rappresenteranno l’Italia in questa competizione, con Ghiotto e Lollobrigida tra i principali protagonisti. L’evento si svolgerà sul ghiaccio polacco, offrendo un’ulteriore occasione di confronto e crescita per gli atleti azzurri del settore.

Saranno tredici gli azzurri impegnati tra una settimana ai Campionati Europei di speed skating 2026, che si terranno sul ghiaccio polacco di Tomaszów Mazowiecki da venerdì 9 a domenica 11 gennaio. La rassegna continentale sulle singole distanze metterà in palio nel complesso quattordici titoli, di cui dieci individuali e quattro a squadre, con l’Italia che ha le carte in regola per conquistare ottimi risultati ed un buon numero di medaglie. La Nazionale italiana arriverà in Polonia dopo un blocco di allenamenti piuttosto impegnativo con l’obiettivo di raggiungere il top della forma a febbraio in occasione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, quindi soprattutto i big della selezione tricolore non dovrebbero presentarsi agli Europei in una condizione sfavillante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Speed skating, i convocati dell’Italia per gli Europei. Ghiotto e Lollobrigida guidano il gruppo azzurro Leggi anche: Speed skating, i convocati dell’Italia per Salt Lake City e Calgary: Ghiotto e Lollobrigida le stelle Leggi anche: Speed skating, i 17 convocati dell’Italia per Salt Lake City: Lollobrigida e Ghiotto puntano in alto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Speed skating, i convocati dell’Italia per gli Europei. Ghiotto e Lollobrigida guidano il gruppo azzurro - Saranno tredici gli azzurri impegnati tra una settimana ai Campionati Europei di speed skating 2026, che si terranno sul ghiaccio polacco di Tomaszów ... oasport.it Vent'anni dopo le emozioni olimpiche di Torino 2006, a Milano Cortina il 44enne vicentino Enrico Fabris sarà ancora sul ghiaccio, stavolta a bordo pista del nuovo Milano Ice Park di Rho. Da circa due anni e mezzo Fabris ricopre il ruolo di Speed Skating Dep - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.