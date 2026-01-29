Ciclocross | Grigolini Pezzo Rosola e Pellizotti guidano un’Italia ambiziosa ai Mondiali di ciclocross

La gara degli uomini élite ai Mondiali di ciclocross si presenta senza grandi nomi di richiamo. Mattia Agostinacchio, campione mondiale junior e campione continentale quest’anno, non partecipa a causa di un virus. In campo, invece, i favoriti sono Grigolini, Pezzo Rosola e Pellizotti, che cercano di portare l’Italia alla conquista di una medaglia. La competizione promette spettacolo e battaglie intense.

Non c’è il nome di lusso nella gara più attesa, quella degli uomini élite. Mancherà anche Mattia Agostinacchio, fermato da un virus, che l’anno scorso la maglia iridata l’aveva portata a casa tra gli junior e quest’anno ha vestito quella continentale. In ogni caso l’Italia che si presenta ai Mondiali di ciclocross di Hulst fa ben sperare. Non mancano, soprattutto nelle categorie giovanili, le stelle per il Bel Paese che sogna le medaglie. Gli junior uomini puntano a confermare il titolo, già citato, agguantato nel 2025: Patrik Pezzo Rosola e, soprattutto, Filippo Grigolini, campione d’Europa in carica, hanno dato spettacolo in Coppa del Mondo ed hanno tutte le carte in regola per giocarsi la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclocross: Grigolini, Pezzo Rosola e Pellizotti guidano un’Italia ambiziosa ai Mondiali di ciclocross Approfondimenti su Ciclocross Worlds Ciclocross, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hulst: Grigolini e Pezzo Rosola attesi tra gli junior, assente Agostinacchio Ecco i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hulst 2026 di ciclocross. Ciclocross, Van der Poel fa 10 su 10. Festa Italia con Pezzo Rosola e Pellizotti nelle categorie jr Nel ciclocross di Benidorm, Van der Poel conquista il suo decimo successo su dieci gare stagionali, confermando la sua supremazia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ciclocross Worlds Argomenti discussi: Ciclocross: Grigolini, Pezzo Rosola e Pellizotti guidano un’Italia ambiziosa ai Mondiali di ciclocross; Pezzo Rosola, Pellizotti e l'Italia che emerge nel ciclocross; CDM CX – Pellizotti vince a Hoogerheide, a Pezzo Rosola (2°) la Coppa; CdM Ciclocross, a Hoogerheide vince Pellizotti tra le juniores mentre Pezzo Rosola arriva 2°. Ciclocross: Grigolini, Pezzo Rosola e Pellizotti guidano un’Italia ambiziosa ai Mondiali di ciclocrossNon c'è il nome di lusso nella gara più attesa, quella degli uomini élite. Mancherà anche Mattia Agostinacchio, fermato da un virus, che l'anno scorso la ... oasport.it Ciclocross, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hulst: Grigolini e Pezzo Rosola attesi tra gli junior, assente AgostinacchioDopo l’epilogo della Coppa del Mondo, il ciclocross internazionale si prepara all’appuntamento più atteso della stagione: i Mondiali di Hulst 2026. La ... oasport.it Ciclocross, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hulst: Grigolini e Pezzo Rosola attesi tra gli junior, assente Agostinacchio - x.com #Ciclocross, Patrik Pezzo Rosola conquista la Coppa del Mondo juniores tuttobiciweb - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.