Spazio amico la nuova rete di esercenti pensata come presidio per bambini e ragazzi

A Lugo è stato avviato il progetto “Spazio amico”, una rete di esercizi commerciali che si propone di diventare ambienti dedicati a bambini e ragazzi. Questa iniziativa coinvolge diversi negozi e attività commerciali locali, che si adoperano per creare spazi più accoglienti e sicuri per i più giovani. Il progetto mira a coinvolgere i commercianti in un percorso di attenzione e supporto alle esigenze dei giovani clienti.

A Lugo, con l'avvio del progetto "Spazio amico", gli esercizi commerciali si trasformeranno in luoghi "a misura di bambini e ragazzi". L'idea nasce dalla Consulta dei ragazzi e delle ragazze di Lugo ed è pensata per promuovere la creazione di una rete di negozi e piccole attività di vicinato a supporto dei bambini, dei ragazzi che si muovono in autonomia, dei neo-genitori e degli animali da compagnia.

