Domenica 1 febbraio alle 6 del pomeriggio, il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio apre la stagione per bambini e ragazzi con lo spettacolo “L’amico ritrovato”. La regia e la partecipazione di Ciro Masella e Filippo Lai portano sul palco il famoso racconto di Fred Uhlman, che mescola memoria ed educazione sentimentale. La serata segna l’inizio di un cartellone dedicato alle famiglie, pensato per avvicinare i più giovani al teatro, stimolando immaginazione e senso critico con spettacoli accessibili e

Firenze, 29 gennaio 2026 - Sarà il capolavoro di Fred Uhlman “L’amico ritrovato ”, per la regia e con la partecipazione di Ciro Masella e Filippo Lai, tra memoria ed educazione sentimentale, ad andare in scena al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23) domenica 1 febbraio alle ore 18 per l’inaugurazione della Stagione per bambini e ragazzi, il cartellone dedicato ai piccoli spettatori e alle famiglie, pensato per avvicinare una nuova generazione al mondo del teatro, stimolando immaginazione, senso critico ed empatia, attraverso linguaggi teatrali diversi e accessibili. Un lungo percorso, quello proposto per i più giovani da Fondazione Accademia dei Perseveranti in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, che culminerà a luglio con la 32esima edizione del festival Luglio Bambino e con la 2a di Luglio Bambina, con spettacoli dal vivo, laboratori creativi, cinema, letture, incontri con autori e autrici, musica, visite al museo, giochi di strada, circo, burattini e parate, alcuni in prima nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campi, al via la stagione per bambini e ragazzi con ‘L’amico ritrovato’

Approfondimenti su Campi Bisenzio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ils ont quitté la télé-réalité : on les a retrouvés !

Ultime notizie su Campi Bisenzio

Argomenti discussi: Al via la campagna invernale 2026 di Tango Fruit; Stintino, al via la riqualificazione del Centro sportivo Rocca Ruja; Tennis, al via il trofeo Agenzia d’affari Cesena; Assemblea pubblica a Fornaci contro il progetto agrivoltaico: al via la raccolta firme.

Campi, al via la stagione per bambini e ragazzi con ‘L’amico ritrovato’Firenze, 29 gennaio 2026 - Sarà il capolavoro di Fred Uhlman L’amico ritrovato , per la regia e con la partecipazione di Ciro Masella e Filippo Lai, tra memoria ed educazione sentimentale, ad andare ... lanazione.it

Campi, al via ‘Apriti Sesamo. Entra nella magia’: il nuovo anno accademico del TeatrodanteProposte per tutte le età, tra gioco, creatività e formazione, tra cui corsi di avvicinamento al palcoscenico, laboratori di approfondimento, esperienze plurali esperienze di gruppo e di formazione ... lanazione.it

Nei campi si prepara un’altra stagione - facebook.com facebook