Due uomini sono stati arrestati in relazione al furto di quattordici tonnellate di rame da un'azienda metalmeccanica in Brianza. Il colpo, considerato di grande portata, ha causato la sospensione dell’attività produttiva dell’impresa e ha comportato problemi con i fornitori. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’operazione.

Un colpo da professionisti, o quasi. Quattordici tonnellate di rame volatilizzate da un'azienda metalmeccanica in Brianza: un danno milionario per l'impresa, costretta a fermare la produzione e a fare i conti con i fornitori. I carabinieri della stazione di Carate Brianza hanno chiuso il cerchio: denunciati a piede libero due romeni, 27 e 53 anni, residenti in insediamenti rom in provincia di Torino. In concorso con un terzo complice un 18enne già fermato in flagranza a dicembre avrebbero organizzato il raid milionario. Tutto inizia a novembre: ignoti sfondano cancello e serrande, entrano nel capannone e svuotano i cassoni di stoccaggio. Via 14 tonnellate di rame, un bottino che sul mercato nero valgono poco meno di 200mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparite 14 tonnellate di rame: presi due rom

