Risse aggressioni e disturbo della quiete pubblica | la Questura chiude 10 giorni un bar a Gorle

La Questura di Bergamo ha deciso di chiudere per dieci giorni un bar a Gorle, dopo aver riscontrato ripetute risse e comportamenti violenti all’interno del locale. La decisione arriva dopo controlli congiunti tra Carabinieri e Polizia locale, che hanno evidenziato episodi di disturbo della quiete pubblica e aggressioni tra clienti. Durante le verifiche, sono stati segnalati numerosi episodi di schiamazzi e comportamenti pericolosi, che hanno reso necessario intervenire con misure restrittive.

Al termine di un'articolata attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Bergamo, avviata a seguito di oggettive criticità riscontrate nel corso di alcuni controlli effettuati dell'Arma dei Carabinieri con la collaborazione della Polizia locale, la Polizia di Stato ha deciso di chiudere per dieci giorni un bar a Gorle. In particolare, il locale è risultato più volte, anche in tempi ravvicinati, teatro di episodi di rilevanza penale e di disturbo della quiete pubblica, coinvolgendo un numero elevato di clienti, anche minorenni. Tra gli episodi più gravi, una violenta rissa scoppiata nella notte del 22 dicembre 2025 che ha coinvolto diversi avventori, otto dei quali sono stati identificati.