Il Questore chiude due bar | Ritrovi di pregiudicati Anche risse e aggressioni

Il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza di due pubblici esercizi siti in città e nella prima periferia di Ravenna con la conseguente chiusura temporanea delle attività per giorni 5. I provvedimenti, adottati in seguito a una attività istruttoria della divisione di Polizia amministrativa e di sicurezza, ed eseguito nella giornata di venerdì, sono acattati a carico del Bar Byblos di via Romea e del New Bomber di via Nicolodi. "Le chiusure – si legge in una nota della Queastura – sono state disposte al fine di salvaguardare l’ ordine e la sicurezza pubblica venuta meno più volte, tanto da indurre il Questore di Ravenna ad applicare l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Troppi pregiudicati nel bar, il questore lo chiude per sette giorniIl questore di Caltagirone ha disposto la sospensione temporanea di sette giorni per un bar nel rione San Giacomo, a causa della presenza frequente di persone con precedenti penali.

Risse e aggressioni nei locali frequentati da pregiudicati a Ravenna, sospese due licenzeRavenna ha sospeso due licenze di locali notturni dopo aver scoperto risse e aggressioni tra clienti, molti dei quali con precedenti penali.

Candele pirotecniche in sala da ballo, questore di Bolzano la chiude Tenevano in cucina candele pirotecniche. Il questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha così disposto la chiusura temporanea per sette giorni di una sala da ballo nei pressi di Merano. Il provv - facebook.com facebook

Candele pirotecniche in sala da ballo, questore di Bolzano la chiude. Stop di sette giorni dopo ispezione dei Carabinieri nei pressi di Merano #ANSA x.com