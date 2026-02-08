Sparatoria al Villaggio Dusmet pregiudicato ferito ad una coscia | indagini in corso

Questa pomeriggio alle tre, un uomo di 48 anni con precedenti penali è stato colpito alla coscia da un colpo di pistola nel quartiere Villaggio Dusmet. La polizia sta indagando sull’accaduto, ancora senza chiarire le motivazioni o i responsabili. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La zona è sotto controllo, e gli inquirenti stanno cercando testimoni e elementi utili per ricostruire l’accaduto.

Oggi pomeriggio intorno alle 15, un uomo di 48 anni, con precedenti penali, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco alla coscia mentre si trovava nella zona del Villaggio Dusmet. Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata soccorsa e trasportata in auto al pronto soccorso dell'ospedale.

