Sparatoria al Villaggio Dusmet pregiudicato ferito ad una coscia | indagini in corso

Da cataniatoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa pomeriggio alle tre, un uomo di 48 anni con precedenti penali è stato colpito alla coscia da un colpo di pistola nel quartiere Villaggio Dusmet. La polizia sta indagando sull’accaduto, ancora senza chiarire le motivazioni o i responsabili. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La zona è sotto controllo, e gli inquirenti stanno cercando testimoni e elementi utili per ricostruire l’accaduto.

