Spaccio di droga nel centro di Catania | arrestato un 26enne dai Carabinieri

Nel cuore di Catania, i Carabinieri intensificano i controlli per contrastare lo spaccio di droga. Nel primo pomeriggio, un giovane di 26 anni è stato arrestato nel centro cittadino, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità e nel garantire la sicurezza dei cittadini. L’operazione si inserisce in un più ampio sforzo di controllo e prevenzione, dimostrando la determinazione delle autorità nel contrastare ogni forma di illegalità.

Controlli serrati contro lo spaccio. Prosegue con determinazione l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, che nel primo pomeriggio hanno arrestato un giovane di 26 anni, residente a Catania, ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Il servizio mirato nel centro cittadino. L'intervento è scaturito da un servizio di controllo specifico, organizzato dal Nucleo Operativo nell'ambito di una più ampia strategia di presidio del territorio finalizzata alla repressione dei reati legati agli stupefacenti.

