Vende eroina sotto gli occhi degli agenti | 27enne finisce in manette

Un uomo di 27 anni, di origini nigeriane e con precedenti penali relativi a reati di droga, è stato fermato e arrestato dalla polizia di Verona. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, durante la quale l’individuo è stato trovato in possesso di eroina, sotto gli occhi degli agenti.

Si sospetta la presenza di una partita di eroina più pura e quindi più potenzialmente letale

