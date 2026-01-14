Vende eroina sotto gli occhi degli agenti | 27enne finisce in manette

Da veronasera.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 27 anni, di origini nigeriane e con precedenti penali relativi a reati di droga, è stato fermato e arrestato dalla polizia di Verona. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, durante la quale l’individuo è stato trovato in possesso di eroina, sotto gli occhi degli agenti.

Un 27enne nigeriano, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona, con l'accusa di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dei servizi a contrasto del traffico e della compravendita di droga a Verona, gli agenti della. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: Catania, aggredisce l’ex compagna in strada sotto gli occhi degli agenti: finisce in carcere

Leggi anche: Compravendita di cocaina sotto gli occhi degli agenti in borghese: pusher nei guai

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

vende eroina sotto occhiVende eroina sotto gli occhi degli agenti: 27enne finisce in manette - Il personale della Squadra Mobile della questura di Verona ha notato lo scambio avvenuto in via Barana, in città, e ha fermato l'acquirente, accertando che avesse comprato della droga, e contestualmen ... veronasera.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.