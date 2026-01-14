Vende eroina sotto gli occhi degli agenti | 27enne finisce in manette
Un uomo di 27 anni, di origini nigeriane e con precedenti penali relativi a reati di droga, è stato fermato e arrestato dalla polizia di Verona. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, durante la quale l’individuo è stato trovato in possesso di eroina, sotto gli occhi degli agenti.
Un 27enne nigeriano, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona, con l'accusa di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dei servizi a contrasto del traffico e della compravendita di droga a Verona, gli agenti della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Si sospetta la presenza di una partita di eroina più pura e quindi più potenzialmente letale facebook
