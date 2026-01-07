Carnate parcometri in arrivo App e sconti per residenti Il Comune dice addio ai ’grattini’

A Carnate, dal 2026, entreranno in funzione i nuovi parcometri, sostituendo i tradizionali 'grattini'. L’amministrazione comunale introduce inoltre un’app dedicata e tariffe agevolate per i residenti, nel quadro di un processo di modernizzazione e semplificazione dei servizi di parcheggio. Questa innovazione mira a migliorare la gestione degli spazi e offrire soluzioni più comode e trasparenti per cittadini e visitatori.

Addio 'grattini', a Carnate arrivano parcometri, App e tariffe agevolate per residenti. Il 2026 porta con sé una nuova rivoluzione parcheggi, dopo quella di un anno fa, a vararla la giunta guidata da Rosella Maggiolini. Il cambiamento è d'obbligo nella cittadina presa d'assalto ogni giorno da centinaia di studenti e pendolari che usano la ferrovia. Diventano a pagamento anche i due posteggi di via Galilei, uno in zona mercato e l'altro nell'area Mellin. I punti in cui la sosta costa salgono così a cinque, gli altri sono in via Petrarca, via Dante e via Banfi. L'ampliamento delle strisce blu coincide anche con una revisione dei prezzi, più alti per chi non abita nel borgo.

