Sorsi di Mare | 63 cantine e 300 operatori a Riccione

A Riccione si è appena conclusa la prima edizione di Sorsi di Mare, evento che ha visto la partecipazione di oltre 300 operatori provenienti dal settore alberghiero e della ristorazione. In totale, 63 cantine hanno preso parte alla manifestazione, offrendo degustazioni e presentazioni di vini provenienti da diverse zone. La manifestazione ha coinvolto professionisti e appassionati, creando un'occasione di confronto e scoperta nel mondo del vino.

La prima edizione di Sorsi di Mare si è conclusa con la presenza di oltre 300 operatori del settore alberghiero e della ristorazione a Riccione. L’evento, tenutosi lunedì 9 marzo al Palazzo del Turismo, ha riunito 63 cantine romagnole per promuovere i vini DOP e IGP della Romagna verso il mondo dell’Horeca costiera. L’iniziativa, ideata dal Consorzio Vini di Romagna, mira a rafforzare il legame tra l’offerta enogastronomica locale e il turismo della Riviera. La partecipazione massiccia degli albergatori e dei ristoratori conferma un interesse crescente per prodotti legati all’identità territoriale. Oltre ai banchi d’assaggio, la giornata ha incluso due momenti formativi specifici: una masterclass sulla scelta dei vini estivi condotta da Ilaria Di Nunzio e uno show cooking guidato dallo chef Tomas Marfella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

