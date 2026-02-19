In alto i calici | arriva a Riccione ‘Sorsi di mare’

A Riccione debutta ‘Sorsi di Mare’, il nuovo salone dedicato ai vini della Riviera Romagnola. L’evento nasce dalla passione per il buon vino e dalla volontà di valorizzare le produzioni locali, spesso poco conosciute al grande pubblico. Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno ascoltare storie di viticoltori e scoprire le caratteristiche di ogni etichetta. La manifestazione si svolge tra le vie principali della città, attirando appassionati e operatori del settore. La prima edizione si tiene questa settimana, con molte iniziative previste fino a domenica.

Il vino a Riccione lo si apprezza con ‘Sorsi di Mare’. Il nome dice tutto, ed è quello che identifica il nuovo salone dei vini di Romagna dedicato alla Riviera. Il 9 marzo al Palazzo del Turismo si svolgerà la prima edizione dell’appuntamento professionale ideato dal Consorzio Vini di Romagna. Un evento che intende mettere in contatto gli operatori della ristorazione e dell’accoglienza con l’eccellenza enologica del territorio. Il salone è pensato per valorizzare i grandi bianchi, i rossi e i rosati Dop e Igp della Romagna, facendoli diventare protagonisti ideali anche della stagione estiva. Vini espressione del territorio da presentare ai clienti e turisti per far conoscere anche attraverso il vino, l’essenza di questi luoghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

