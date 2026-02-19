In alto i calici | arriva a Riccione ‘Sorsi di mare’

A Riccione debutta ‘Sorsi di Mare’, il nuovo salone dedicato ai vini della Riviera Romagnola. L’evento nasce dalla passione per il buon vino e dalla volontà di valorizzare le produzioni locali, spesso poco conosciute al grande pubblico. Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno ascoltare storie di viticoltori e scoprire le caratteristiche di ogni etichetta. La manifestazione si svolge tra le vie principali della città, attirando appassionati e operatori del settore. La prima edizione si tiene questa settimana, con molte iniziative previste fino a domenica.

Il vino a Riccione lo si apprezza con ‘Sorsi di Mare’. Il nome dice tutto, ed è quello che identifica il nuovo salone dei vini di Romagna dedicato alla Riviera. Il 9 marzo al Palazzo del Turismo si svolgerà la prima edizione dell’appuntamento professionale ideato dal Consorzio Vini di Romagna. Un evento che intende mettere in contatto gli operatori della ristorazione e dell’accoglienza con l’eccellenza enologica del territorio. Il salone è pensato per valorizzare i grandi bianchi, i rossi e i rosati Dop e Igp della Romagna, facendoli diventare protagonisti ideali anche della stagione estiva. Vini espressione del territorio da presentare ai clienti e turisti per far conoscere anche attraverso il vino, l’essenza di questi luoghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In alto i calici: arriva a Riccione ‘Sorsi di mare’ In alto i calici, questa Vuelle è da BrindisiLa Vuelle si prepara a celebrare la serata degli auguri in un'atmosfera festosa e colorata, indossando il tradizionale biancorosso. Slow Wine Fair e Sana Food: in alto i calici in Fiera in nome della qualitàDurante la fiera Slow Wine e Sana Food a Bologna, oltre 1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I vini senza alcool aumentano le vendite al salone Wine Paris; Slow Wine Fair e Sana Food: in alto i calici in Fiera in nome della qualità; In alto i calici – L’importanza di allearsi per generare sviluppo; Da Montepulciano al Chianti Classico: al via il road show dei vini di Toscana, tra calici e cultura. In alto i calici con Dom PérignonCome nasce un vino d’eccellenza? E soprattutto, come mantenere l’eccellenza ogni anno? Dom Pérignon con l’evento Révélations toglie il velo ai segreti dei suoi vintage davanti a un parterre ... milanofinanza.it Slow Wine Fair e Sana Food: in alto i calici in fiera in nome della qualitàOltre 1.400 espositori da più di 30 paesi per le due manifestazioni che tornano insieme in Fiera dal 22 al 24 febbraio ... msn.com Dal nuoto al calcio, dal pattinaggio alle arti marziali, migliaia di giovani atleti e famiglie saranno protagonisti di eventi di alto livello #Riccione #Eventi #Sport x.com Sofia Longo porta Riccione in alto due giorni di fila. Judoka Riccionese si conferma fra le migliori società d Italia. Info 391 347 8876 (wharsapp) www.judoriccione.it facebook