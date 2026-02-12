Ecco la Casa della Comunità di Sasso | il modello Spoke da 317mila euro

Oggi si è svolto il taglio del nastro per la nuova Casa della Comunità di Sasso Marconi. La struttura, situata in via Bertacchi 11, passa da “Casa della Salute” a un modello “Spoke” più grande e funzionale. Con un investimento di 317mila euro, l’edificio ora funge da punto di riferimento per il Distretto Reno, Lavino e Samoggia. La struttura offre servizi più moderni e collegati tra loro, migliorando l’assistenza sanitaria per i cittadini della zona.

Ancge grazie ai fondi PNRR, la struttura di via Bertacchi si rinnova: spazi più ampi, telemedicina e un’équipe multidisciplinare al servizio dei cittadini L’intervento, concluso nei tempi previsti dal cronoprogramma, ha visto un investimento complessivo di 317.000 euro, sostenuto per 250.000 euro dai fondi del Pnrr. Al centro dei lavori, la riorganizzazione completa dell’area accoglienza: 97 metri quadri di nuovi spazi, ottenuti integrando il vecchio porticato, che oggi offrono una sala d’attesa più ampia e funzionale per i cittadini che accedono al CUP e al punto prelievi. La nuova configurazione, pienamente conforme al DM 772022, vede la struttura di Sasso Marconi operare in stretta connessione con l’Hub di Casalecchio di Reno.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Sasso Marconi

La proposta di legge della Lega prevede un sostegno economico per l'istruzione parentale, con un contributo che varia da 300 a 1.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sasso Marconi

Argomenti discussi: Tre stanze e uno spazio esterno: ecco la casa dei sogni per gli italiani; Il futuro dell'edilizia è in Emilia-Romagna: ecco la casa stampata in 3D che cambia tutto; Fisco, dai controlli ai chiarimenti ecco come cambia l’agenzia delle Entrate; Casa occupata, in arrivo sfratto immediato e sgombero anche per le seconde case, ecco le novità del Decreto Sicurezza.

Grande Fratello Vip, ecco il primo scatto della nuova Casa che ospiterà il realityIl Grande Fratello è pronto a tornare e la nuova Casa si svela nella prima foto diffusa da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram. msn.com

La Ruota della fortuna: ecco com’è la lussuosa (e segretissima) casa di Samira Lui a MilanoDa quando il grande pubblico ha iniziato a conoscerla grazie all’enorme successo de La Ruota della Fortuna, la popolarità di Samira Lui è cresciuta molto rapidamente. rds.it

ALTRA PERIZIA: PER LA CASA DI COMUNITÀ DI GORGONZOLA SERVE UN MILIONE DI EURO IN PIÙ L’ASST Melegnano-Martesana ha approvato nelle scorse settimane una perizia suppletiva per la variante n. 2 ai lavori di realizzazione della casa di Com - facebook.com facebook