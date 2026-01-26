Bonus psicologo | al via il nuovo maxi bando da 700mila euro

La regione ha avviato il nuovo bando da 700mila euro dedicato al Bonus psicologo, confermando un sostegno crescente nel settore. Questa misura, rafforzata rispetto agli anni precedenti, si inserisce in un contesto di investimenti complessivi di oltre 2 milioni di euro dal 2022 al 2025. L’obiettivo è favorire l’accesso ai servizi di supporto psicologico per chi ne ha bisogno, contribuendo al benessere della comunità.

Dal 2022 al 2025 sono stati investiti 2 milioni e 250 mila euro e sono stati oltre 7.700 i bonus erogati da Ardis Fvg. Rosolen: “Il Ministero adotterà una misura identica” Per il Bonus psicologo la regione investirà quest’anno 700mila euro, misura rafforzata rispetto agli anni precedenti, in cui finora (dal 2022 al 2025) ha investito 2 milioni e 250mila euro. Sono stati inoltre soddisfatti 7.729 bonus a fronte di 8.939 domande pervenute. Buona la risposta dei professionisti, poiché in questo momento sono accreditati 585 professionisti e sono 661 le sedi territoriali di ricevimento in 77 Comuni del Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Triesteprima.it

