Sora | scrittura e biblioterapia per giovani

A Sora, il progetto Città che Legge organizza laboratori di scrittura creativa e biblioterapia rivolti a giovani dai 15 anni e agli adulti, creando un ambiente dedicato all’ascolto e alla crescita personale. Gli incontri sono progettati per favorire il confronto e l’espressione attraverso l’uso delle parole. Le attività sono aperte a chi desidera esplorare il potere della scrittura come strumento di sviluppo individuale.

Il progetto Sora Città che Legge darà il via ai suoi laboratori di scrittura creativa e biblioterapia, rivolti a giovani dai 15 anni in su e adulti, offrendo uno spazio di ascolto e crescita personale. L’iniziativa, promossa dal Comune di Sora e finanziata dal Centro per il libro e la lettura, si svolgerà ogni sabato a partire dal 21 marzo 2026 presso la Ludoteca Fortezza dei Sogni. Curati dall’Associazione Il Faro ODV e guidati da Laura Pompilio, questi incontri trasformeranno la lettura in uno strumento attivo di inclusione sociale. La struttura operativa del nuovo percorso formativo. L’avvio ufficiale delle attività è fissato per il prossimo weekend, segnando l’inizio di un percorso strutturato che coinvolgerà direttamente i cittadini della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

