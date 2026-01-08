Amalia Ercoli Finzi | Non ho mai smesso di studiare e di imparare cose nuove È la curiosità che mi tiene viva Ai giovani dico | scegliete scuole difficili non prendete scorciatoie

Amalia Ercoli Finzi, ingegnera e scienziata, sottolinea l'importanza della curiosità e dello studio continuo. La sua vita testimonia come l’impegno e la passione siano fondamentali per mantenere viva la voglia di imparare. A chi si avvicina al mondo della scienza, consiglia di scegliere percorsi impegnativi e di non cercare scorciatoie, mantenendo sempre viva la sete di conoscenza.

