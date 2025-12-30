Anthony Hopkins celebra 50 anni da sobrio | Mi sembrava solo di divertirmi ma si chiamava alcolismo così mi sono fatto aiutare e ho smesso

Anthony Hopkins celebra i 50 anni di sobrietà, condividendo il percorso che lo ha portato a superare l’alcolismo. L’attore ha ricordato i momenti difficili e il momento in cui ha riconosciuto il problema, decidendo di chiedere aiuto. La sua testimonianza vuole essere uno spunto per chi affronta simili difficoltà, sottolineando l’importanza di intervenire e trovare supporto per una vita più sana.

L'attore ha ricordato il momento più buio della sua vita, raccontando il processo che lo ha portato a riconoscere l'alcolismo e a decidere di smettere di bere, spronando chi ha problemi di alcolismo a chiedere aiuto.

