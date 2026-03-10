Chi è Kinsky il portiere del Tottenham scelto al posto di Vicario e sostituito dopo 17 minuti da incubo in Champions

Antonin Kinsky è il portiere del Tottenham scelto al posto di Vicario, ma il suo debutto in Champions League si è concluso dopo appena 17 minuti con una sostituzione. La partita ha visto un inizio complicato per il giocatore, che ha vissuto un momento difficile in campo, lasciando spazio a una serata da dimenticare sia per lui che per i tifosi del club inglese.

Il Tottenham è un disastro, Kinsky anche peggio: Tudor lo cambia al 17' sullo 0-3 e mette VicarioCi sono degli errori che possono farti buttare una stagione, forse anche una carriera.

Antonin Kinsky, chi è il portiere del Tottenham protagonista di un quarto d’ora da incuboIl portiere ceco, scelto come titolare da Tudor per l'andata degli ottavi di Champions, ha vissuto un quarto d'ora da dimenticare. sportal.it

Chi è Kinsky, portiere del Tottenham preferito a Vicario e sostituito dopo 17’ funesti in ChampionsEsordio da incubo in Champions League per Kinsky. Scelto da Tudor al posto di Vicario, il portiere del Tottenham fa due papere e viene sostituito al 17' ... fanpage.it

