Solo due piani | la scelta strategica di Echoes of Aincrad

Bandai Namco ha annunciato che Echoes of Aincrad, previsto per il 10 luglio 2026 su PS5, Xbox Series XS e PC, consentirà ai giocatori di esplorare soltanto i primi due piani della torre. La scelta strategica si riflette nella limitazione delle aree accessibili, che sarà presente al momento del lancio. La piattaforma di gioco sarà disponibile su più dispositivi, secondo le specifiche dell’editore.

Bandai Namco ha confermato che Echoes of Aincrad, in uscita il 10 luglio 2026 su PS5, Xbox Series XS e PC, permetterà ai giocatori di esplorare esclusivamente i primi due piani della torre. Questa scelta progettuale deriva dalla necessità di gestire lo sviluppo: ricreare tutti i 100 livelli avrebbe richiesto un decennio di lavoro, motivo per cui si è optato per una porzione limitata ma estremamente dettagliata dell'ambientazione. L'opera propone una rivisitazione della saga originale, posizionando al centro dell'avventura dei protagonisti normali intrappolati nel mondo virtuale, offrendo una prospettiva diversa rispetto ai personaggi classici come Kirito.