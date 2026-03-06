Echoes of Aincrad è il nuovo gioco di ruolo di Bandai Namco il trailer

Bandai Namco ha annunciato ufficialmente Echoes of Aincrad, un nuovo videogioco di ruolo ambientato nell’universo di Sword Art Online. Il trailer del titolo mostra la struttura volante di Aincrad, dove i giocatori potranno immergersi in nuove avventure e affrontare sfide che metteranno alla prova le loro abilità. Il gioco si rivolge agli appassionati della saga e a chi cerca un’esperienza di gioco intensa e coinvolgente.

(Adnkronos) – L'universo di Sword Art Online si prepara a espandersi nuovamente con l'annuncio ufficiale di Echoes of Aincrad, un titolo che riporta i giocatori all'interno della maestosa struttura volante dove ogni scontro può decretare la fine del viaggio. Bandai Namco Entertainment Europe ha fissato il debutto della nuova produzione per il 10 luglio 2026,.

Bandai Namco annuncia Echoes of Aincrad, un nuovo JRPG fantasy in uscita il 10 luglioBandai Namco ha ufficialmente svelato Echoes of Aincrad, un nuovo action JRPG ambientato nell'universo di Sword Art Online. Il gioco sarà disponibile dal 10 luglio su PS5, Xbox Series X/ e PC (Steam), ... it.ign.com

Annunciato Echoes of Aincrad: Sworld Art Online, un action RPG in arrivo a luglio per PS5, Xbox Series e PCL'editore Bandai Namco ha infine svelato il progetto misterioso che aveva anticipato l'altro ieri: Alla fine non si è trattato di un nuovo capitolo della ... videogamezone.eu

Avventurati nel mondo di Aincrad, dove anche solo un errore può significare la morte. Rischia la tua realtà in Echoes of Aincrad, in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam il 10 luglio 2026. Preordina oggi sul sito ufficiale di Bandai Namco. x.com

Bandai Namco ha presentato ufficialmente Echoes of Aincrad, nuovo capitolo del franchise di Sword Art Online Vi lasciamo il video reveal nei commenti - facebook.com facebook