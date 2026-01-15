Collesalvetti-Vicarello al via il rifacimento della pista ciclabile | Intervento prioritario

A Collesalvetti e Vicarello sono in programma interventi per il rifacimento della pista ciclabile che collega le due località. I lavori, prioritari per la sicurezza e la qualità della viabilità, inizieranno a breve. Questo intervento mira a migliorare la fruibilità e la sicurezza della zona per ciclisti e pedoni, contribuendo al miglioramento complessivo dell’area.

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale che collega Collesalvetti e Vicarello. L'intervento interesserà il tratto che si snoda dall'intersezione con via Bologna fino all'ingresso della frazione in corrispondenza di via del Mirto. L'opera complessiva è stata suddivisa in due lotti funzionali per garantire una gestione corretta dei lavori e dei tempi di esecuzione. Il primo, che prende il via in questi giorni con un investimento di 205mila euro, si concentrerà sul rifacimento completo del manto stradale, attualmente degradato.

