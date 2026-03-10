Il vertice di Microsoft ha comunicato che, nonostante i recenti cambi alla guida della divisione Xbox, l’azienda continua a considerare il gaming una priorità. Il messaggio è stato trasmesso chiaramente e senza ambiguità, garantendo che gli investimenti nel settore videoludico non subiranno riduzioni. La comunicazione si rivolge alla comunità dei giocatori, rassicurandola sulla continuità delle strategie aziendali.

Il vertice di Microsoft ha lanciato un messaggio chiaro e rassicurante per la comunità dei giocatori: nonostante i recenti cambi alla guida della divisione Xbox, l’investimento nel settore videoludico rimane una priorità assoluta. Satya Nadella ha confermato che il gaming continua a essere un pilastro strategico dell’azienda, smentendo le voci su un possibile ridimensionamento della piattaforma. Questa dichiarazione arriva in un momento delicato, subito dopo l’annuncio del ritiro di Phil Spencer e l’insediamento di Asha Sharma come nuova responsabile. Mentre alcuni osservatori avevano ipotizzato che la divisione potesse perdere centralità rispetto alla strategia sull’intelligenza artificiale, il capo dell’azienda ha ribattuto con fermezza che i videogiochi rappresentano la più grande categoria di intrattenimento globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Microsoft rassicura: il gaming resta prioritario nonostante

Articoli correlati

Phil Spencer lascia Microsoft: finisce un’era per Xbox, Asha Sharma nuova CEO di Microsoft GamingDopo quasi quattro decenni in Microsoft, Phil Spencer si prepara a dire addio, segnando uno dei cambiamenti più significativi nella storia moderna di...

Il ritiro di Phil Spencer da Microsoft Gaming non era programmato?La notizia dell’addio di Phil Spencer alla guida di Microsoft Gaming ha colto molti di sorpresa, soprattutto alla luce delle dichiarazioni ufficiali...

Una raccolta di contenuti su Microsoft rassicura

Il futuro di Xbox: Satya Nadella parla del gaming in MicrosoftDurante un intervento recente, Satya Nadella ha indossato una felpa con il logo Xbox, simbolo del suo impegno nel settore. Ha affermato che il gaming è uno dei pilastri fondamentali di Microsoft, ... mrw.it

Satya Nadella: il gaming è al centro di Microsoft, ma nessun assegno in biancoIl passaggio di consegne in casa Xbox punta a spostare il focus su un rinascimento della piattaforma ... msn.com