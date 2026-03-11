Soldi dai dirigenti ai dipendenti | Miglioriamo l’ambiente di lavoro

I dirigenti hanno deciso di destinare una parte dei loro stipendi al welfare dei dipendenti e al miglioramento dell’ambiente di lavoro. I fondi provenienti dagli stipendi più alti vengono trasferiti per sostenere iniziative dedicate al benessere dei dipendenti e alla creazione di un ambiente più salutare. Questa misura mira a rafforzare il coinvolgimento e la qualità della vita lavorativa.

Si 'pesca' dagli stipendi dei dirigenti e si trasferiscono quei soldi a favore del welfare dei dipendenti, oltre che al miglioramento della qualità dell' ambiente lavorativo. E' quanto annuncia in una nota la Giunta della Camera di Commercio delle Marche che ha deliberato la riduzione di 200mila euro del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, disponendo contestualmente che l'utilizzo di tali risorse sia per il personale dipendente, il tutto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'ente. "Le economie conseguite – si legge nella nota – saranno interamente utilizzate per misure di valorizzazione di tutto il personale dipendente, e, tra queste, in particolare, per il rafforzamento del welfare".