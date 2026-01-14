Casa-lavoro Ai dipendenti il kit sicurezza

Le aziende stanno adottando misure per promuovere l’uso della bicicletta tra i dipendenti, contribuendo alla salute e alla sostenibilità ambientale. A tal fine, molte organizzazioni forniscono kit sicurezza per garantire un tragitto più sicuro e confortevole. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un trasporto più sostenibile e un benessere condiviso tra lavoratori e comunità.

Sempre più aziende ed enti pubblici incentivano l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per il tragitto casa lavoro, per migliorare la salute e la qualità dell'ambiente. Il risvolto della medaglia è la sicurezza, soprattutto perché non tutti i ciclisti possono contare su ciclabili sicure nel tratto per andare al lavoro. Per facilitare la buona pratica di usare le due ruote con maggior sicurezza, a Brescia, l'associazione "Condividere la strada della vita" guidata da Roberto Merli e Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale hanno dato il via alla campagna " Vedimi! Condividiamo la strada della vita ", pensata per richiamare l'attenzione sui tragitti casa-lavoro, in particolare di lavoratori che si spostano a piedi o in bicicletta, spesso in condizioni di scarsa visibilità, nelle prime ore del mattino o alla sera, su strade extraurbane, industriali o di valle.

Tragitto casa-lavoro, migliaia di gilet gialli per ridurre gli incidenti x.com

Sicurezza casa-lavoro: Confartigianato lancia la campagna Vedimi! Condividiamo la strada della vita - facebook.com facebook

