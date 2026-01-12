Il Pirandello apre le porte al cinema Roberta Torre | Il teatro è della città senza pubblico non esiste

Il teatro Pirandello si apre al pubblico, diventando un punto di incontro tra teatro, cinema e memoria. Roberta Torre sottolinea come il teatro sia un patrimonio della città, che senza il pubblico perde il suo senso. Questa nuova apertura invita gli spettatori a vivere il teatro come uno spazio condiviso, dove le arti e le storie si incontrano e si arricchiscono reciprocamente.

Il teatro Pirandello si è aperto ai propri abbonati come a una comunità trasformando il palcoscenico in un luogo di incontro tra cinema, racconto e memoria. Una serata speciale, intitolata “Passo a due”, che ha costruito un percorso fatto di parole e visioni, culminato nella proiezione di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Teatro, prima stagione di Roberta Torre al Pirandello di Agrigento Leggi anche: Teatro e cinema al top: "Curare il pubblico e le sale: questa città merita il massimo" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Leonora addio: al teatro Pirandello serata tra cinema e memoria; Teatro a Tirano: Avallone porta Pirandello in scena; Il Teatro Pirandello di Agrigento presenta Passo a due; Serata – evento: l’11 gennaio il teatro “Pirandello” ospita il cinema. "Leonora addio": al teatro Pirandello serata tra cinema e memoria - Il teatro Pirandello dedica una serata speciale ai propri abbonati trasformando il palcoscenico in uno spazio di incontro tra cinema, racconto e memoria. agrigentonotizie.it

Da domani, il sipario del Teatro Angelo Musco si apre su uno dei testi più feroci e attuali di Luigi Pirandello: ’, `: Eduardo Saitta, Salvo Saitta e con Francesca Agate. La regia è firmata Plinio Mi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.