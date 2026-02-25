Oyster Day | Birra del Borgo apre le porte al pubblico

Birra del Borgo annuncia l’edizione 2026 dell’Oyster Day, l’appuntamento annuale con la cotta pubblica della Perle ai Porci, la stout alle ostriche. Per un giorno il birrificio di Borgorose apre le porte a curiosi e beer lovers, offrendo la possibilità di vivere l’esperienza produttiva, partecipare a degustazioni guidate e scoprire la storia di uno degli stili birrari più affascinanti: quello delle Oyster Stout. L’idea di utilizzare ostriche nella produzione di birra non è una trovata contemporanea. Già in epoca vittoriana, le ostriche, allora alimento economico, venivano comunemente servite in abbinamento a birre scure. L’impiego delle conchiglie, ricche di carbonato di calcio, come agente chiarificante del mosto, risale agli inizi del ’900. Solo successivamente si è diffusa la pratica di utilizzare anche i molluschi per conferire sfumature aromatiche alla birra. Oggi le Oyster Stout rappresentano un sottostile riconosciuto e consolidato all’interno della famiglia delle Stout, birre scure ad alta fermentazione di stampo britannico e irlandese. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Open Day al liceo Gullì, la scuola apre le porte a studenti e famiglieQuesta mattina il liceo Gullì di Reggio Calabria ha annunciato l’Open Day che si terrà questo sabato, 31 gennaio, dalle 16 alle 20.

Iscrizioni al nuovo anno scolastico, il Liceo La Farina apre le porte alle famiglie con un open dayIl Liceo Classico Giuseppe La Farina annuncia l'apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 20262027.