Sofia Fiorini è la campionessa italiana assoluta nella maratona di marcia. La sua vittoria ad Arezzo le permette di qualificarsi per i campionati mondiali a squadre e di ottenere il tempo minimo necessario per gli europei, consolidando il suo ruolo di atleta di rilievo nel panorama nazionale.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Titolo italiano nella maratona di marcia, qualificazione per i campionati mondiali a squadre e tempo minimo per i campionati europei. La nuova stagione di Sofia Fiorini ha preso il via con il conseguimento di un triplice traguardo che ha consacrato la giovane atleta casentinese tra i maggiori talenti dell’atletica leggera nazionale, testimoniando una preparazione fisica e mentale di altissimo livello tra tecnica, costanza e determinazione. La marciatrice ha aperto l’anno ai Campionati Italiani di Maratona e di Marcia nella barese Acquaviva delle Fonti dove è scesa in strada nella più impegnativa gara da 42 chilometri che, condotta in solitaria, ha concluso con il tempo di 3:27:19 ore, con una vera e propria prova di forza certificata dal vantaggio finale di oltre quattordici minuti imposto alla seconda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sofia Fiorini è campionessa italiana assoluta nella maratona di marcia

Approfondimenti su Sofia Fiorini

Dal 1° gennaio 2026, le distanze ufficiali della marcia sono state riformate, con gare sui 21,097 km e 42,195 km.

L’Endas Cesena ha concluso un fine settimana positivo, con i propri atleti impegnati in diverse competizioni tra Modena, Ancona e Fermo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sofia Fiorini

Argomenti discussi: Marcia: Agrusti e Fiorini campioni di maratona; Curiazzi e Barcella sul podio della maratona tricolore di marcia; La marcia apre l’era della maratona: Acquaviva inaugura i 42,195 km tricolori; Cristian Serra campione italiano di marcia maratona promesse.

Marcia: Agrusti e Fiorini campioni di maratonaLa prima volta dei Campionati italiani di maratona di marcia ad Acquaviva delle Fonti (Bari) incorona Andrea Agrusti e Sofia Fiorini, vincitori della gara assoluta nell’evento che assegna le prime mag ... fidal.it

Sofia Fiorini e Andrea Agrusti sono i primi campioni italiani di maratona di marcia! Acquafredda delle Fonti ha incoronato i migliori di questa distanza. A voi i risultati, prossimo appuntamento con la grande marcia ad Alessandria: - facebook.com facebook

Marcia: Agrusti e Fiorini campioni nella maratona Le prime maglie tricolori della stagione per Andrea Agrusti con 3h19:46 e Sofia Fiorini in 3h27:19 ad Acquaviva delle Fonti (Bari) nella prima volta dei Campionati italiani di maratona di marcia #atleticaitalia x.com