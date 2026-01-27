Sofia Fiorini è campionessa italiana assoluta nella maratona di marcia | oro e pass mondiale

Sofia Fiorini si è distinta come campionessa italiana assoluta nella maratona di marcia, conquistando l’oro e la qualificazione ai campionati mondiali. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo nella sua carriera e apre le porte a ulteriori competizioni internazionali, tra cui gli Europei.

Titolo italiano nella maratona di marcia, qualificazione ai campionati mondiali a squadre e tempo minimo per gli Europei. La stagione di Sofia Fiorini si apre nel migliore dei modi con un triplice traguardo che consacra la giovane marciatrice casentinese tra i principali talenti dell'atletica leggera nazionale, confermando una preparazione fisica e mentale di altissimo livello. Il successo è arrivato ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, in occasione dei Campionati Italiani di Maratona e di Marcia. Fiorini ha affrontato la distanza più impegnativa, i 42 chilometri, conducendo la gara in solitaria e chiudendo con l'eccellente tempo di 3:27:19.

