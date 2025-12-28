Tennistavolo Bene le formazioni regionali In chiaroscuro le nazionali
Il 2025 del Tennistavolo Lucca si chiude con la settima ed ultima giornata del girone d’andata per i campionati a squadre. Il bilancio è tutto sommato positivo per le serie regionali, un po’ meno favorevole per le formazioni nazionali. Tra le categorie nazionali spicca la prestazione della formazione di serie "B2" nel girone "E" che, tra le mura amiche, del "Palaincas" di Lucca, non ha lasciato scampo al Rimini, imponendosi con un netto 5-0, grazie ai due punti di Johan Pature e ai punti singoli di Cattoni, Raspi e Bemi. Non è andata bene, invece, alla serie "A2", uscita sconfitta per 4-1 dalla trasferta contro il King Pong e per la serie "C1" che ha ceduto il passo contro il Physis Cascina: 3-5 il risultato finale in favore della squadra pisana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
