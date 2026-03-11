Socialisti UE | inaccettabile che Von der Leyen giustifichi attacco all’Iran

I socialisti dell’Unione Europea hanno criticato duramente le dichiarazioni della presidente della Commissione, accusandola di aver giustificato l’attacco all’Iran con parole che definiscono inaccettabili. In particolare, hanno contestato l’affermazione secondo cui non dovremmo piangere per il regime iraniano. La questione riguarda le posizioni ufficiali espresse e le reazioni alle azioni militari contro il paese.

"E' inaccettabile, Signora Von der Leyen, che lei abbia giustificato l'attacco contro l'Iran dicendo che 'non dovremmo piangere per il regime iraniano'". Lo ha detto la leader dei Socialisti Ue, Iratxe Garcia Perez, parlando in Aula a Strasburgo. "Ha ragione su una cosa: nessun democratico piange per la dittatura degli ayatollah. Un regime che ha brutalmente represso il suo popolo, soprattutto le donne, e che ha destabilizzato l'intera regione per decenni. Ma una cosa è non piangere per il regime, un'altra è rimanere in silenzio di fronte alla morte di innocenti", ha aggiunto Garcia Perez. "Non si dovrebbero versare lacrime per un simile regime.

