Von der Leyen | Guerre e predatori l’Ue si difenda e sblocchi i fondi all’Ucraina Socialisti e Liberali l’attaccano | Basta adulare Trump
Ursula von der Leyen si esprime sulla necessità di difendere l’UE da minacce e aggressioni, chiedendo di sbloccare i fondi per l’Ucraina. La sua posizione suscita reazioni contrastanti, con socialisti e liberal che criticano l’atteggiamento dell’Europa nei confronti degli Stati Uniti, in particolare riguardo alle recenti dichiarazioni di Trump e alla Strategia di sicurezza nazionale americana.
A quasi due settimane dalla pubblicazione dell’esplosiva Strategia di sicurezza nazionale Usa, Ursula von der Leyen rompe gli indugi e risponde a tono a Donald Trump, pur evitando accuratamente di nominarlo. «Non dobbiamo essere scioccati da ciò che altri dicono dell’Europa, ma non sarebbe la prima volta che teoremi sull’Ue si rivelano sbagliati», premette la presidente della Commissione Ue intervenendo al Parlamento europeo alla vigilia del vertice dei leader di fine anno che si apre domani a Bruxelles. Poi l’affondo sul terreno più caro a Trump, quello economico. «La Strategia Usa ha ragione a dire che l’Ue “ha peso una quota del Pil globale, dal 25% nel 1990 al 14% oggi”. 🔗 Leggi su Open.online
LA GUERRE SE PRÉPARE VON DER LEYEN PRÉPARE LE FRONT À LEST CONTRE LA RUSSIE GPTV
