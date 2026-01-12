L’episodio che ha portato al pareggio del Napoli contro l’Inter, segnato da McTominay all’81°, richiama alla memoria un analogo errore di Barella in finale di Champions. Confrontando le due immagini, emerge un senso di déjà-vu, sottolineando come alcune situazioni possano ripetersi nel calcio, influenzando risultati e emozioni delle squadre coinvolte.

Mettendo a confronto le due immagini, la sensazione di déjà-vu è evidente. Il punto di partenza è il gol realizzato da Scott McTominay all’81esimo di Inter-Napoli, quello che ha regalato agli ospiti un prezioso pareggio (2 a 2) nella sfida scudetto della 20esima giornata di Serie A. Tutto nasce da un cross dalla destra di Matteo Politano, all’apparenza lento e innocuo. Yann Bisseck però manca l’intervento di testa e lascia sorpreso anche Luis Henrique alle sue spalle. La palla rimbalza e arriva nella zona di Niccolò Barella, che commette un errore col senno di poi fatale: tenta di proteggere con il corpo l’uscita del pallone sul fondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il déjà-vu di Barella: l’errore sul pari del Napoli che ricorda quello in finale di Champions

