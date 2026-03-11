Skicross Simone Deromedis in top 10 nelle qualifiche a Montafon brilla Jole Galli

Nella tappa di Montafon, in Austria, si sono svolte le qualifiche di skicross della Coppa del Mondo 2025-2026. Simone Deromedis ha conquistato un posto tra i primi dieci, mentre Jole Galli si è distinta con una buona performance. La giornata ha visto protagonisti atleti italiani impegnati in questa disciplina, che prosegue con le prossime gare in programma.

Va in archivio un mercoledì positivo in chiave Italia in quel di Montafon, località austriaca che ospita in questi giorni la t erzultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità skicross. Pur lasciando qualcosa sul piatto infatti il detentore del titolo olimpico Simone Deromedis ha centrato agilmente la qualificazione per la gara di domani, centrando l'obiettivo insieme ad altri tre compagni. Nello specifico il nativo di Trento ha conquistato la settima piazza, raccogliendo un gap di 0.85 rispetto allo scatenato canadese Reece Howden, il quale ha segnato il miglior tempo fermando il cronometro a 52.87 piazzandosi davanti allo svizzero Ryan Regez, secondo con 0.