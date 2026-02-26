Simone Deromedis suda nelle qualificazioni a Kopaonik Jole Galli brillante Tomasoni eliminato

A Kopaonik, in Serbia, si sono svolte le qualificazioni per la seconda tappa della Coppa del Mondo di skicross, in programma sabato 28 febbraio. La competizione ha visto alcuni atleti mettersi alla prova, con risultati diversi tra loro. Tra i partecipanti, Simone Deromedis ha dato il massimo, mentre Jole Galli si è distinta per le sue prestazioni. Tomasoni si è invece dovuto fermare prima delle fasi decisive.

A Kopaonik (Serbia) sono andate in scena le qualificazioni della gara-2 in programma sabato 28 febbraio, valida per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che ha abbracciato questa località balcanica per la prima volta. I migliori 32 atleti della sessione maschile sono stati ammessi al tabellone a eliminazione diretta, che partirà dagli ottavi di finale. Simone Deromedis era risultato più convincente nel turno di ieri, mentre stamattina ha faticato nell'esprimere la propria caratura tecnica e si è fermato al 21mo posto con un distacco di 1.76 dal canadese Reece Howden. Il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 si è...