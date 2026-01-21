skicross clamorosa eliminazione per simone deromedis nelle qualificazioni a veysonnaz si rivede jole galli

Simone Deromedis subisce un’eliminazione precoce nelle qualificazioni di skicross a Veysonnaz, in Svizzera, durante le tappe della Coppa del Mondo 2025-2026. La gara si svolge in un contesto di alto livello, e il risultato rappresenta un passo indietro per l’atleta. Nel frattempo, si registra il ritorno di Jole Galli, che si prepara a competere nelle prossime fasi della competizione.

Comincia malissimo il cammino di Simone Deromedis in quel di Veysonnaz, località della Svizzera che ospita in questi giorni la sesta e la settima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. L’azzurro è infatti stato eliminato in occasione della prima qualifica appena conclusa, pertanto non potrà essere della partita nella cosiddetta “gara-1”. Prestazione molto contratta per il trentino, rimasto attardato di oltre un secondo rispetto alla vetta. Nello specifico il nostro portacolori ha cominciato il segmento segnando l’ottavo tempo al primo intermedio, per poi rallentare vistosamente nelle ultime due sezioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

