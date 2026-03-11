SkiCross di Montafon cinque azzurri qualificati | Deromedis settimo Galli seconda nelle qualifiche

A Montafon si sono svolte le qualifiche di SkiCross, con cinque atleti italiani che hanno ottenuto la qualificazione alla gara di Coppa del Mondo. Jole Galli si è piazzata seconda, mentre Simone Deromedis si è classificato settimo. Oltre a loro, hanno passato il turno Dominik Zuech, Federico Tomasoni ed Edoardo Zorzi. La competizione si è svolta in Austria, coinvolgendo diversi rappresentanti nazionali.

Jole Galli, Simone Deromedis, Dominik Zuech, Federico Tomasoni ed Edoardo Zorzi staccano il pass per la sfida di Coppa del Mondo in Austria. Out per soli 12 centesimi Yanick Gunsch. Gare in programma domani dalle 13.20. Cinque azzurri al via nella sfida di Coppa del Mondo di SkiCross a Montafon, in Austria. Nelle qualifiche di giovedì hanno staccato il pass Jole Galli tra le donne e Simone Deromedis, Dominik Zuech, Federico Tomasoni ed Edoardo Zorzi tra gli uomini.