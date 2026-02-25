Ski Cross Kopaonik | Deromedis brilla nelle qualifiche pochi giorni dopo l’oro olimpico Galli terza cinque azzurri al via venerdì

Il rientro in Coppa del Mondo dopo i Giochi di Livigno è immediato: Deromedis e Tomasoni — oro e argento olimpico nello ski cross — sono già in Serbia per la tappa di Kopaonik. Nel primo turno di qualificazione il trentino si mette quinto, Tomasoni e Gunsch staccano gli ultimi due pass disponibili. Al femminile Jole Galli terza a 64 centesimi dalla svedese Näslund. Nemmeno il tempo di festeggiare. A pochi giorni dall’oro olimpico di Livigno, Simone Deromedis è già di nuovo in gara. Il trentino, campione a cinque cerchi nello ski cross sabato scorso insieme al compagno Federico Tomasoni — argento — è sceso sulle nevi serbe di Kopaonik per il primo turno di qualificazione della tappa di Coppa del Mondo, che venerdì 27 febbraio ospiterà la prima delle due gare del weekend. 🔗 Leggi su Sportface.it

Secondo nello ski cross olimpico a Livigno, la dedica del 28enne di Castione della Presolana alla fidanzata scomparsa nell’ottobre 2024: “Avevo provato a immaginarlo, era un sogno: l’abbiamo realizzato in due” - facebook.com facebook

Federico Tomasoniargento nello ski cross (freestyle) alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Valseriano DOC, cuore bergamasco. Tecnica, coraggio e anima. Sul casco un sole : amore che diventa forza. Dopo il dolore, tornare a sorridere è già vittori x.com