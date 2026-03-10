Sistema delle ricette in tilt a Milano perché è diventato quasi impossibile avere un certificato medico

A Milano e nella provincia si stanno verificando problemi nel sistema delle ricette, rendendo quasi impossibile ottenere certificati medici o prescrizioni. La situazione ha causato disagi sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, che faticano a far funzionare correttamente la piattaforma digitale. Le autorità stanno cercando di risolvere le difficoltà tecniche che hanno bloccato il normale flusso di emissione dei documenti medici.

Il Siss, sistema regionale in uso ai medici di famiglia, continua ad avere malfunzionamenti che stanno mettendo in ginocchio da un lato i professionisti, e dall'altro i cittadini A Milano e nella provincia è diventato un'impresa riuscire a emettere delle ricette o dei certificati di malattia. Secondo i medici di famiglia la situazione è sempre più critica a causa dei continui e costanti malfunzionamenti del sistema informatico regionale Siss. “Sono più le volte che non funziona, di quelle che funziona. E quando funziona è particolarmente lento”. A spiegare a MilanoToday cosa sta succedendo è Anna Carla Pozzi, segretaria della Fimmg provinciale di Milano, il sindacato di categoria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Riforma della disabilità: dal 1° marzo nuovo sistema con certificato medico introduttivo unico in altre 40 provinceDal 1° marzo 2026 prende avvio la terza fase della sperimentazione della Riforma della disabilità, prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n.

Un’aggressione dopo l’altra: perché fare il capotreno è diventato impossibileCi vuole un capotreno ucciso, come quello accoltellato a Bologna il 5 gennaio scorso, per accendere l’attenzione di giornali e delle tv sulla...

Approfondimenti e contenuti su Sistema delle ricette in tilt a Milano...

Temi più discussi: La ricetta dematerializzata Istruzioni operative per i medici ospedalieri e del territorio; Criticità nella sanità viterbese, Romoli chiede chiarezza: I cittadini subiscono un sistema che non va; Colazione antinfiammatoria: il menù settimanale della nutrizionista; Prenotazioni fantasma fanno saltare la priorità delle visite: l'ultimo allarme sulle liste di attesa.

In crash il sistema delle ricette elettroniche in tutto il PiemonteAlle 18,15 le ricette non si possono ancora inviare. Il sistema da ancora errore. Racconta Gian Massimo Gioria, segretario facente funzioni del Sindacato medici italiani, lo Smi. Questo lunedì 7 ... rainews.it

Ricette, sistema in tilt. Altra giornata di caos. Superlavoro per i mediciIl disservizio ha riguardato la presa in carico delle ricette elettroniche. Problemi anche per la prenotazione visite, punti prelievi e pagamento ticket. Ricetta dematerializzata in tilt, medici di ... lanazione.it

Quando un sistema sanitario ha bisogno dei settantenni: In Italia riusciamo sempre a discutere della cosa sbagliata. Un medico ultrasettantenne che guadagna 35.000 euro in un mese diventa subito il centro della polemica: cifre, indignazione, commenti, disc - facebook.com facebook

La Turchia schiera un sistema di difesa aerea Patriot, "in consultazione con la Nato" #ANSA x.com