Infermieri con le nuove lauree potranno fare ricette caos nella sanità e medici in rivolta dopo la decisione

Le recenti modifiche alla formazione degli infermieri consentiranno loro di prescrivere alcune ricette, generando dibattiti nel settore sanitario. La riforma, ispirata a modelli internazionali, mira a migliorare l’efficienza del sistema, ma ha suscitato opposizioni tra i medici, che temono ripercussioni sulla qualità delle cure e sull’organizzazione della professione.

Il governo prepara tre nuove lauree magistrali per infermieri specializzati in cure primarie, pediatriche ed emergenza. Il decreto apre anche alla prescrizione di ricette in ambio infermieristico, una possibilità che provoca il malumore dei medici, mentre Fnopi parla di svolta storica. All’estero modelli simili sono già diffusi. Nuove lauree per infermieri È una riforma destinata a incidere in profondità sull’organizzazione del Servizio sanitario nazionale: il sistema formativo degli infermieri italiani si prepara infatti a cambiare volto con l’introduzione di tre nuove lauree magistrali specialistiche, pensate sia per rispondere alla crescente carenza di personale medico, che per potenziare questo ruolo, anche con la possibilità di prescrivere alcune ricette. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Gli infermieri potranno fare le ricette, svolta con le nuove lauree tra le polemicheGli infermieri italiani si apprestano a ottenere maggiori responsabilità, tra cui la possibilità di prescrivere alcune terapie.

Svolta nella sanità, gli infermieri potranno prescrivere alcune ricette (e i medici sono sul piede di guerra)In Italia, sta per essere introdotta una novità significativa nel settore sanitario: tre nuove figure di infermieri specializzati, che conseguiranno lauree magistrali dedicate.

