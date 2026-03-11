Sisma | 2 cantieri fermati 17 operai a rischio

Due imprese edili sono state messe temporaneamente in pausa dopo controlli effettuati nell’area del cratere sismico. In questa operazione sono stati coinvolti 17 operai, che si trovano ora a rischio di perdita del lavoro. I controlli hanno portato alla sospensione delle attività delle aziende coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali di questa decisione.

Due imprese edili sono state fermate immediatamente a seguito di controlli nell’area del cratere sismico. L’Ispettorato del lavoro ha scoperto gravi irregolarità su quattro cantieri ispezionati, portando alla sospensione totale dell’attività per due ditte coinvolte. La sicurezza dei 17 operai presenti è stata compromessa da difformità strutturali e mancanza di protezioni essenziali. Le sanzioni ammontano a tremila euro aggiuntivi oltre al ripristino delle norme del Testo Unico 812008. Nel frattempo, un caso di morte in un cantiere ad Ascoli attende ancora l’accertamento definitivo delle cause. Il cratere sotto la lente: numeri e violazioni. L’operazione di vigilanza si è concentrata sull’area colpita dal sisma del 2016, dove la ricostruzione è ancora intensa e il rischio di infortuni rimane alto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

