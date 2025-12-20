"Un passaggio decisivo per sbloccare e completare i cantieri della ricostruzione privata post-sisma 2016 ". Così il senatore Guido Castelli, commissario straordinario al sisma 2016, commenta l’approvazione dell’emendamento che introduce una misura che consente di coprire le spese, non rendicontate e perciò rimaste a carico dei cittadini, a seguito della cessazione del Supernonus integrato al contributo sisma. La modifica all’articolo 112 autorizza i Commissari straordinari per la ricostruzione e gli Uffici speciali competenti a riconoscere un incremento, integrativo a quello sisma, corrispondente alla quota di 110 non rendicontato entro il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ok all’emendamento superbonus: "Così sblocchiamo i cantieri sisma"

