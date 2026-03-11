Sisal Community un hub digitale per vivere il gioco come esperienza comune

Sisal Community è un nuovo spazio digitale pensato per chi considera il gioco e l’intrattenimento un’attività condivisa. Si rivolge a utenti che desiderano partecipare a un ambiente online dedicato alla socializzazione e all’interazione tra appassionati. La piattaforma mira a creare un punto di riferimento per chi cerca un modo diverso di vivere il gioco, favorendo il confronto e la comunità.

Nasce Sisal Community, il nuovo spazio digitale dedicato a chi vive il gioco e l'intrattenimento come un'esperienza da vivere insieme. La stessa esperienza che portò, 80 anni fa, un gruppo di amici appassionati di sport a fondare Sisal. La storia insegna infatti che con il Totocalcio, il pronostico cessò di essere un gesto individuale e diventò un'abitudine collettiva fatta di confronto, discussione e partecipazione. Non fu il semplice avvio di un progetto imprenditoriale, ma l'intuizione di un nuovo modo di condividere un'esperienza comune. Da allora, Sisal ha saputo interpretare i cambiamenti tecnologici e culturali, mantenendo costante la propria attenzione alla dimensione relazionale dell'intrattenimento.