La Rotonda di Arzano torna a splendere | rimossi rifiuti e baracche abusive

La consigliera comunale di Arzano e consigliera metropolitana Anna Chiatto (Movimento 5 Stelle) esprime viva soddisfazione per la risoluzione di un problema atavico che affliggeva il territorio: gli sversamenti abusivi e il grave stato di degrado nella zona sottostante il viadotto della SP1 Circumvallazione esterna di Napoli, universalmente nota come "rotonda di Arzano"."Desidero congratularmi con la Direzione tecnica strade 1 della Città Metropolitana di Napoli per l'eccellente lavoro svolto e per aver dimostrato che, quando le istituzioni collaborano con determinazione, anche i problemi più radicati possono trovare soluzione", dichiara la consigliera Chiatto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Rotonda Arzano

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Rotonda Arzano

Argomenti discussi: Il cielo sopra Secondigliano, a 30 anni dall'esplosione che distrusse il Quadrivio; Arzano(Napoli), All'IC D'Auria- Nosengo la Dirigente Esposito sigla il patto d'impegno educativo dello Sportello della Pace; Arzano, la sindaca Cinzia Aruta presenta le dimissioni: Un atto di libertà per rispetto della città.

Stop al degrado alla rotonda di Arzano: rimossi rifiuti e baraccopoliSoddisfazione da parte della consigliera del M5S Anna Chiatto ... msn.com

Arzano, bonificata area sotto rotonda CircumvallazioneArzano (Napoli) - Per anni è stata una ferita aperta nel tessuto urbano, un punto critico segnato da rifiuti, degrado e insediamenti abusivi. Oggi l’area ... pupia.tv

[STORIA] 23 gennaio 1996, 30 anni fa. Undici persone perdono la vita nella “tragedia di Secondigliano”. Durante i lavori di scavo del tunnel che avrebbe collegato la rotonda di Arzano con il quartiere di Miano (allacciando la SS 87 NC alla SP 500) un crollo e - facebook.com facebook