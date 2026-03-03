Il Comune di Siena ha ricevuto quasi dieci milioni di euro dal Pnrr per interventi sull’edilizia scolastica. Finanziamenti che consentiranno di completare un solo cantiere ancora in corso. Il sindaco ha dichiarato di essere soddisfatto per le nuove strutture che verranno realizzate. I fondi sono destinati a migliorare gli spazi educativi delle scuole del territorio.

Ammontano a quasi dieci milioni di euro gli interventi del Comune di Siena nell’edilizia scolastica finanziati con il Pnrr. Interventi praticamente completati, perché manca solo la parte finale dell’intervento alla materna di Bucciano. Quindi entro il 30 giugno (data entro la quale vanno consumate le risorse del finanziamento) tutte le opere saranno portato a termine, come sottolinea l’assessore Lorenzo Lorè. "Va completata solo la riqualificazione antisismica della struttura di Bucciano, ma finiremo nei tempi", sottolinea Lorè. La corsa contro il tempo si chiuderà dunque tutta entro i tempi, assessore Lorè? "Ce la faremo grazie alla collaborazione tra uffici dell’amministrazione, professionisti e aziende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pnrr, dieci milioni per le scuole. Lorè: "Un solo cantiere da ultimare. Soddisfatti per le nuove strutture"

Leggi anche: Pnrr, i cantieri conclusi al 67% ma le grandi opere arrancano. Strutture sanitarie, scuole e asili le voci più in ritardo nelle Marche

Leggi anche: Tor Bella Monaca, il cantiere Pnrr: riqualificazione da 135 milioni per le case popolari

Contenuti utili per approfondire Pnrr, dieci milioni per le scuole. Lorè: "Un solo cantiere da ultimare.

Temi più discussi: Pnrr, dieci milioni per le scuole. Lorè: Un solo cantiere da ultimare. Soddisfatti per le nuove strutture; Rischio idrogeologico: Marsilio e D'Annuntiis, oltre 10 milioni di euro per sette Comuni; PNRR: +800 milioni al nuovo Bando Agrisolare. Domande dal 10 marzo al 9 aprile 2026; Pnrr, per il bando agrisolare 800 milioni di euro in più: in Calabria già finanziati 977 progetti.

Mattarella (AD Invitalia): Esperienza PNRR diventi modello strutturale di crescita e coesione per Paese(Teleborsa) - Complessivamente, nelle diverse modalità, Invitalia ha supportato le amministrazioni per l’attuazione di circa il 25% delle risorse del Piano su tutte le Missioni in cui è articolato il ... finanza.repubblica.it

Fondi Pnrr, l'allarme lanciato da Italia Viva: «Ritardi nell'utilizzo, a rischio 52 milioni di finanziamenti regionali»Il 30 giugno 2026 scade il termine per la rendicontazione di tutte le opere. «A fronte del finanziamento per le Marche di 70 milioni per 36 strutture - dichiara Fabiola Caprari, presidente regionale d ... anconatoday.it

Pnrr, allarme sui pagamenti in ritardo: alle imprese edili mancano cinque miliardi x.com

Dopo quasi un anno di lavori finanziati con fondi del PNRR, riapre al pubblico il Castello di Burgos. Concluso l’intervento di restauro della torre maestra, che restituisce piena fruibilità a uno dei simboli storici del territorio. Vediamo il servizio di Valentina Ruiu n - facebook.com facebook